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Египет на грани социального взрыва: эскалация напряжённости может вылиться в кровавые беспорядки, вплоть до гражданской войны

11 февраля 2011 15:43
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В центре Каира могут возобновиться массовые беспорядки.

Сотни радикально настроенных манифестантов собрались на площади Тахрир, а также возле административных зданий и у государственного телеканала. Всплеск недовольства вызван последним заявлением главы государства Хосни Мубарака, который в телеобращении сообщил, что делегирует часть своих полномочий вице-президенту. После чего Омар Сулейман призвал людей вернуться к мирной жизни и прекратить беспорядки. Поддержала действующую администрацию и армия.

Однако демонстранты требуют немедленных кардинальных политических и социальных перемен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В разных районах Каира уже зафиксированы стычки. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация напряжённости может вылиться в кровавые беспорядки, вплоть до гражданской войны.

Массовые демонстрации в Египте

Массовые демонстрации в Египте

Массовые демонстрации в Египте

Массовые демонстрации в Египте

Массовые демонстрации в Египте

Массовые демонстрации в Египте

# общество # Фотофакт

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