Египет на грани социального взрыва: эскалация напряжённости может вылиться в кровавые беспорядки, вплоть до гражданской войны

В центре Каира могут возобновиться массовые беспорядки.

Сотни радикально настроенных манифестантов собрались на площади Тахрир, а также возле административных зданий и у государственного телеканала. Всплеск недовольства вызван последним заявлением главы государства Хосни Мубарака, который в телеобращении сообщил, что делегирует часть своих полномочий вице-президенту. После чего Омар Сулейман призвал людей вернуться к мирной жизни и прекратить беспорядки. Поддержала действующую администрацию и армия.

Однако демонстранты требуют немедленных кардинальных политических и социальных перемен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В разных районах Каира уже зафиксированы стычки. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация напряжённости может вылиться в кровавые беспорядки, вплоть до гражданской войны.