Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем для обсуждения немало: от развития промышленной кооперации до устранения барьеров во взаимной торговле. В целом, как отметили участники саммита, 2022-й для евразийской интеграции во многом был успешным. Чего не ожидали на Западе.

ЕАЭС доказал свою эффективность. Но останавливаться никто не намерен. Стороны продолжат углубление интеграции. У нашей страны свой взгляд на этот процесс. И Александр Лукашенко сегодня, 9 декабря, озвучил ряд предложений. Евгений Пустовой передает из Бишкека. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Первым в пресс-центр саммита прибыл пул Первого, затем подтянулись коллеги – кремлевские журналисты. Беларусь и Россия стояли у истоков Таможенного союза. Затем присоединился Казахстан. В таком составе инициировали ЕАСЭ. Днем позже к Евразийскому союзу присоединились Армения, затем Кыргызстан. Страна председательствует в 2022 году.

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия». Читайте здесь. Кыргызстан постарался приятно удивить гостей. Саммит организовали в государственной резиденции «Ала-Арча». Комплекс современных зданий расположен между горным склоном Кыргызского хребта и одноименной рекой. Название переводится как пестрый можжевельник. Среди заснеженной зелени – коттеджи для приема лидеров. Место размещения Первого видно прямо из основного зала заседания. Поэтому на саммит наш Президент пришел пешком. Мягко говоря, подтрунив европейский автопром.

Интеграционные скрепы ЕС, оказалось, зависят от российских углеводородов. Проблемы с их поставками – причина разлада старушки Европы. Евразийская интеграция – это поиск компромиссов между запросами и возможностями.