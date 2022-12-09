Прямой эфир

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?

09 декабря 2022 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем для обсуждения немало: от развития промышленной кооперации до устранения барьеров во взаимной торговле. В целом, как отметили участники саммита, 2022-й для евразийской интеграции во многом был успешным. Чего не ожидали на Западе.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-1

ЕАЭС доказал свою эффективность. Но останавливаться никто не намерен. Стороны продолжат углубление интеграции. У нашей страны свой взгляд на этот процесс. И Александр Лукашенко сегодня, 9 декабря, озвучил ряд предложений.

Евгений Пустовой передает из Бишкека.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Первым в пресс-центр саммита прибыл пул Первого, затем подтянулись коллеги – кремлевские журналисты. Беларусь и Россия стояли у истоков Таможенного союза. Затем присоединился Казахстан. В таком составе инициировали ЕАСЭ. Днем позже к Евразийскому союзу присоединились Армения, затем Кыргызстан. Страна председательствует в 2022 году.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-4

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия». Читайте здесь.

Кыргызстан постарался приятно удивить гостей. Саммит организовали в государственной резиденции «Ала-Арча». Комплекс современных зданий расположен между горным склоном Кыргызского хребта и одноименной рекой. Название переводится как пестрый можжевельник. Среди заснеженной зелени – коттеджи для приема лидеров. Место размещения Первого видно прямо из основного зала заседания. Поэтому на саммит наш Президент пришел пешком. Мягко говоря, подтрунив европейский автопром.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-7

Читайте также:

«В 7 раз больше, чем у нас». Путин озвучил цифры по безработице в Европе

Лукашенко: «Мы уже в определенной степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?

Лукашенко: нас пытаются расколоть и изолировать, а мы планомерно расширяем торговое сотрудничество

Вместо одного приветственного фото получилось два. И пока в кулуарах обсуждали шутку Лукашенко, все президенты и премьер Пашинян в сборе. Совместное фото.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-10

Интеграционные скрепы ЕС, оказалось, зависят от российских углеводородов. Проблемы с их поставками причина разлада старушки Европы. Евразийская интеграция это поиск компромиссов между запросами и возможностями.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-13

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента России пресс-секретарь президента России:
Каждое государство совершенно естественно преследует свои интересы. И вот эта платформа евразийской интеграции позволяет странам-участницам именно эти интересы удовлетворить.

Евгений Пустовой:
Самая высокая природная вершина Евразийского экономического союза Пик Победы, он находится на территории Кыргызстана в горах Тянь-Шаня. Пиковые высоты для ЕАЭС еще впереди.

Эффективность ЕАЭС, торговля и промышленная кооперация. О чём говорили на заседании Евразийского экономического совета?-16

Читайте также:

Лукашенко поручил создать проекты совместных производств в ЕАЭС. Кто и как будет их финансировать?

Путин на заседании ЕАЭС: наша интеграционная работа привлекает внимание все большего числа международных игроков

«Это разочаровывает». Вот как Путин отреагировал на заявление Меркель о минских соглашениях

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЕАЭС # общество # Дмитрий Песков # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Увидеть не только певца, но и артиста. В Гродно прошёл отборочный тур на «Славянский базар»
09 декабря 2022 19:03

Увидеть не только певца, но и артиста. В Гродно прошёл отборочный тур на «Славянский базар»

«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки
09 декабря 2022 18:58

«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки

О мечте стать балериной, блате во время войны и советских людях. Поговорили с ровесницей СССР
09 декабря 2022 18:39

О мечте стать балериной, блате во время войны и советских людях. Поговорили с ровесницей СССР