Эффект бумеранга: Россия после ввода экспортных пошлин на нефтепродукты для Беларуси покупает у нас химволокно по завышенной цене

После введения российской стороной экспортных пошлин на нефтепродукты трудности возникли не только у могилевского предприятия по производству синтетических волокон, но и у потребителей их продукции — российских промышленников.

Производство полиэфирной нити без такого нефтепродукта, как параксилол просто не возможно. Львиная доля этого вещества импортируется из России. С начала года после введения Россией пошлин на нефтепродукты, даже для такого промышленного гиганта, как «Могилёвхимволокно», закупка этого сырья ударило по карману.

Сегодня «Могилёвхимволокно» — одно из крупнейших производителей полиэфирных нитей в Европе. Основной поставщик сырья — Россия. С вводом экспортных пошлин на нефтепродукты на могилёвском предприятии, чтобы не работать в убыток, были вынуждены почти на 30% поднять цены на свою продукцию. Здесь-то и проявился так называемый эффект бумеранга. Теперь уже российские предприятия вынуждены покупать наше волокно по высоким ценам. Ведь больше половины готовой продукции из Могилёва идёт именно в Россию.

Сергей Пузевич, генеральный директор ОАО «Могилёвхимволокно»:

Мы найдём сырьё. Мы не зацикливаемся на одном. За нами стоят люди и они должны работать.

С другой стороны, партнёрские отношения с предприятиями Российской Федерации у нас складывались не один год. У нас существуют трех- и пятилетние контракты на поставку сырья и реализацию продукции. А мы сегодня приходим к тому, что их ломать надо.

Подобный поворот событий, подсчитали специалисты, не выгоден ни одной из сторон. Мы теряем постоянных покупателей, российским промышленникам пошлины тоже выходят боком. Здесь выигрывают разве что азиатские производители, которые достаточно динамично поглощают российский рынок. Таким образом, наши соседи становятся на свои же грабли, в то время как «Могилёвхимволокно» успешно расширяет географию поставок продукции. И уже с апреля этого года работает с чистой прибылью.

Владимир Марков, директор завода полиэфирных нитей:

Нашли новые рынки сбыта — это страны Прибалтики, Дания, Португалия, Италия, налаживаем контакты с Францией. На склад сейчас не работаем. Каждый месяц идёт снижение складских запасов.

На заводе полиэфирных нитей, благодаря новым партнёрам, расширению рынков сбыта, например, экспортные поставки увеличились за год почти в 10 раз. В результате и перевооружиться есть за что, и все сотрудники работой обеспечены.

Сейчас, благодаря новым рынкам сбыта, заводы «Могилёвхимволокно» работой загружены более чем на 90%. Внедряют в производство новые типы волокон, находят новых зарубежных партнёров. Уже в августе на «Могилёвхимволокно» надеются получить пробную партию сырья из Европы. А через 2-3 года планируют и вовсе перейти на сырьё отечественного производства.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилёв.