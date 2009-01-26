Единый таможенный тариф Беларуси, России и Казахстана почти согласован

И возможно уже в апреле будет действовать на территории трех стран.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси, сейчас над созданием единого таможенного пространства трех стран работает совместная комиссия. По прогнозам экспертов, оно появится к январю 2010-го. В ближайших планах также тесное взаимодействие с таможенными службами Евросоюза.

К слову, сегодня таможенники всего мира отмечают профессиональный праздник. 56 лет назад в этот день в Брюсселе провели первую сессию Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году его переименовали во Всемирную таможенную организацию. Она объединяет 162 государства, а международный праздник отмечают более 800 тысяч человек, в том числе и белорусы.