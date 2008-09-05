Единый реестр и комплексный банк данных охотников создается в Беларуси

Для получения госудостоверения на охоту необходимо будет сдать специальный экзамен на знание правил охоты и природоохранного законодательства. Это касается только тех, кто впервые вступает в общественные объединения охотников и рыболовов или в члены охотничьих хозяйств Минлесхоза. Охотникам с солидным стажем, необходимо лишь переоформить документы и получить госудостоверения. В настоящее время в Беларуси зарегистрировано более 150 тысяч охотников, к услугам которых предлагаются охота и отдых в 251 охотхозяйстве.