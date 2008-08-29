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Единый день безопасности по профилактике детского травматизма пройдет под девизом "Безопасную дорогу – детям!"

29 августа 2008 07:49
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В период начала учебы сотрудники дорожно-патрульной службы посетят школы и примут участие в торжественных линейках. Школьники получат памятки, фликеры, обучающие макеты маршрута безопасного движения в школу. В предстоящие выходные дни интенсивность движения, как в городах, так и в сельской местности значительно увеличится. Среди пассажиров будет немало детей, возвращающихся с отдыха. Поэтому всем необходимо быть более внимательными и проявлять особую осторожность на дорогах.
# общество

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