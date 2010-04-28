Единые стандарты в мониторинге избирательных кампаний обсудили в Минске

Наблюдатели за выборами из государств СНГ и стран-членов ОБСЕ делились опытом.

В перспективе – создание общих норм и принципов. Предстоит разработать методическую базу. Для усовершенствования процессов в выборной сфере внесены изменения в уже существующие правила. В частности, наблюдателям рекомендовали долгосрочный мониторинг за выборами – начиная еще с подготовки к предстоящей кампании. Это позволит объективно оценить весь избирательный процесс в целом.

Евгений Слобода, начальник отдела по обеспечению деятельности Миссии наблюдателей от СНГ Исполнительного комитета СНГ:

– Наша цель – выработать единые подходы. Как бы мы того не хотели, выборы должны проходить по единым правилам и наблюдение за ними тоже.

Василий Волков, член центральной избирательной комисси Российской Федерации:

– Самая главная проблема в том, что у нас пока нет единых стандартов по наблюдению за выборами. Мы наблюдаем по одним критериям, другие наблюдатели – по другим. Иногда у нас заключения, поэтому, не совпадают. Хотелось бы, чтобы стандарты были унифицированы, тогда и заключения будут более объективные.