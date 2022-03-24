«Единственным свидетелем тех страшных событий останутся именно эти места». В Минской области приводят в порядок памятники

Новости Беларуси. В преддверии 9 Мая в Минской области приводят в порядок памятники, воинские захоронения и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Убирают листву, высаживают кустарники и цветы. К весеннему благоустройству присоединилась молодежь, ветераны, общественные организации и силовые структуры.

Жители Червенщины посетили мемориал на месте спаленной во время Великой Отечественной войны деревни Попова гряда. В 1944 году здесь были сожжены 56 человек. Трудовой десант очистил территорию памятного места от упавших листьев и веток, а также возложили цветы к мемориалу.

Марина Потапенко, председатель Червенской районной организации РОО «Белая Русь»:

У нас за каждой организацией закреплены эти воинские захоронения. Как только сошел снег, благоустройство уже началось, и оно, конечно же, будет продолжаться по мере приближения к нашим памятным датам: и к 9 Мая, и к 3 июля.

Дмитрий Синицкий, военный комиссар Червенского и Березинского районов:

Важно сохранить мемориалы, сохранить памятники для нашего будущего поколения, потому что, к сожалению, ветеранов войны с каждым днем становится все меньше и меньше. И единственным свидетелем тех страшных событий останутся именно эти места. Мы должны их сохранить для будущего поколения.