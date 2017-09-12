Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт

Новости Беларуси. Кошка уже привыкла к гродненской жизни, ест с аппетитом и ужилась с хищниками-соседями, но от посетителей по-прежнему прячется, а журналистов не жалует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Застать животное во внешнем вольере – большая удача.

А вот для съемочной группы СТВ пантера не только позировала, но даже мяукала. Удивительная кошка приехала из Нижнего Новгорода по обмену и долгое время проходила период адаптации. Темный окрас у этих животных – большая редкость. В зоопарке грациозному животному дали имя мистер Блэк.