Единственное в Беларуси производство светового оборудования для мебели открыли в Лиозно

Открыть свое дело на селе. Одна из действенных мер поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси – возможность купить недвижимость за символическую цену в одну базовую величину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достойный пример – запуск единственного в стране производства светового оборудования для мебели на базе бывшей высочанской школы в Лиозненском районе. В здании, выкупленном с аукциона, открыли цех по сборке корпусов для светодиодных лент. Только за прошлый месяц компания изготовила 55 тысяч единиц продукции. Сегодня на линии работают 17 человек. Производственный процесс не требует специальной квалификации. Используется в основном ручной труд.

Тамара Журавлева, маркировщик цеха:

Я считаю, что работа достойная, не требует много сил, чтобы работать, зарплата достойная. Работаем мы с супругом вместе. Собирается устроиться сын к нам сюда.

Виктор Михасько, заместитель директора по производству:

Подготавливаем помещения для производства других изделий. Сейчас приехали светильники из фетра, будем производить. В дальнейшем планы – светильники для лифтовых шахт будем делать и расширяться в плане штата до 70-80 человек.