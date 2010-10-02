Единая республиканская сеть передачи данных начнет создаваться с нового года в Беларуси

Такую задачу ставит Указ Президента № 515. Планируется, что указ позволит рациональнее использовать государственные волоконно–оптические линии связи путем их объединения. Некоторые из них порой загружены всего на 15%. На первом этапе в единую сеть включат лишь инфраструктуру государственных организаций, пишет « СБ ».

Алексей Эполетов, начальник отдела Оперативно–аналитического центра при Президенте:

Это позволит не прокладывать к жилым домам и другим зданиям сразу несколько волоконно–оптических кабелей. По одной линии связи услуги пользователям будут предоставлять сразу несколько провайдеров. За использование своей инфраструктуры владельцы сетей будут получать деньги. Взаиморасчеты операторы будут осуществлять через Национальный центр обмена трафиком.

Предприятия, которые получат доступ на подключение к мировым сетям, смогут организовать транзитный трафик через нашу страну, для этого они смогут взять каналы в аренду. Мы уходим от монополизации «Белтелекома» в области подключения к сетям иностранных государств.