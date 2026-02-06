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Единая банковская антифрод-система начнёт работу в Беларуси с 1 июля

06 февраля 2026 08:57
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Повысить безопасность клиентов и снизить риски для финансовых организаций. С 1 июля в Беларуси начнет работу единая банковская антифрод-система. Национальный банк сообщает: новая платформа позволит централизованно выявлять и блокировать мошеннические операции по картам и онлайн-платежам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все банки страны будут подключены к единой системе. При обнаружении подозрительной активности информация мгновенно поступит в банк и клиенту, а операция будет заблокирована. Такой подход значительно ускоряет принятие решений и снижает риски для финансовых организаций. 

Единая банковская антифрод-система начнёт работу в Беларуси с 1 июля-2

Система учитывает международный опыт и использует современные алгоритмы анализа транзакций. Она позволит сократить число мошеннических операций, повысить доверие граждан к цифровым сервисам и уменьшить финансовые потери. Особое внимание уделено защите персональных данных. В Нацбанке подчеркивают, что конфиденциальность клиентов будет сохранена, а обработка информации строго соответствует законодательству. В условиях роста интернет-торговли и онлайн-платежей запуск единой антифрод-системы станет важным шагом в укреплении финансовой безопасности страны и обеспечении надежной работы банковского сектора.

# Национальный банк Республики Беларусь

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