Эдгар По будет похоронен заново

В американском городе Балтимор в воскресенье, 11 октября 2009 года, состоятся пышные похороны Эдгара Аллана По.

Церемония проводится в рамках серии мероприятий, приуроченных к двухсотлетию со дня рождения По.

Напомним, что самый, на тот момент, известный писатель в Америке умер 160 лет назад, 7 октября 1849 года, при не выясненных до конца обстоятельствах. Несмотря на то, что его произведения сравнительно много печатались, в конце своей жизни Эдгар По был достаточно беден. № октября 1849 года его подобрали на улице в бессознательном состоянии и привезли в городскую больницу. Спустя несколько дней По умер. Его брат практически никому не сообщил о смерти, и похороны прошли в достаточно большой спешке: на церемонии присутствовало меньше десяти человек, и она длилась три минуты.

Как сообщает The Guardian, теперь эта историческая несправедливость будет исправлена: муляж тела провезут в карете до Вестминстерского кладбища, где состоится не одна, а две погребальные церемонии. На них будет присутствовать около 700 поклонников писателя, некоторые из которых приехали из таких отдаленных стран, как Вьетнам.