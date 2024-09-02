Еда и любимый вуз – студенты задали Лукашенко личные вопросы

На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир. Об этом 2 сентября заявил Президент Беларуси во время встречи со студентами вузов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучало много личных вопросов. И про любимое блюдо студента Лукашенко...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я тебя разочарую, ничего удивительного. Молочный суп. Я очень много говорил об этом раньше. Сейчас я молочный суп почти не употребляю. Заменили на овощной. Говорят, овощной нужно есть, ну ем. Хлеб, говорят, нельзя есть. Я втихую ем черный хлеб. И про любимого студента Президента... Александр Лукашенко:

Студент – это прежде всего знания. Во-вторых – воспитание. Две основы. Поэтому вы должны быть образованным человеком после вуза. И вы должны быть патриотичным человеком. И про любимый вуз главы государства.

Александр Лукашенко:

У тебя трое, пятеро сыновей, а какой самый любимый? Это мои дети. Вы все мои дети, я вас всех люблю. Президент мыслит как Батька. Беларусь, всю страну, сделать страной для жизни. Освоить все регионы. Батьковщина ждет.

Александр Лукашенко:

Главный представитель государства здесь – ректор. Мой представитель. А я нанятый вами человек. И я должен делать так, как лучше для государства. Нам надо за счет бюджета подготовить определенное количество специалистов. Государство готовит для себя специалистов и направляет их туда, где государству нужно. Какие могут быть жалобы на то, что государство распределяет. Радоваться надо, что у тебя есть первое место. Не в каждой стране это возможно. Если вы критикуете власть, атака на власть в этом плане, так вы возьмите голову в руки и подумайте, что просто так нигде не бывает. Это государство готовит, какое-то предприятие, колхоз, совхоз, завод, фабрика готовит для себя специалистов. Вы согласились – идите работайте, учитесь. Если вы не согласны, не ходите. Не понимаю, что не так. Так должно и быть. В противном случае в Витебской области завтра работать и жить будет некому. Молодежь почему такая? У них еще нет детей. Как только появляются дети, это якорь. Все будет вертеться вокруг детей. Это мои убеждения. Я считаю, что мы должны жить там, где лучше, где свободнее. Надо для детей больше делать… Я часто говорю, белорусы, посмотрите, сколько деревень свободных, участков свободных, особенно в Витебской области, красивейшие места, нигде таких мест нет, цивилизованных.