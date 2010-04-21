Е. Новик, депутат Палаты представителей: Важнае значэнне мае агульная культура нашага грамадства, у прыватнасці культура працы

По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Народные избранники спрашивали о внешней политике, а также о делах внутри страны.

Парламентариев особенно интересовали социальные проблемы: пенсии, пособия на детей и льготные кредиты на жилье.

Валентина Леоненко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вопросы социально-экономического развития страны были очень важными. Избиратели и все мы получили точные ответы на вопросы, которые каждый ставит перед собой.

Елена Новик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Важнае значэнне мае ў цэлым агульная культура нашага грамадства, у прыватнасці культура працы. Таму закранута пытанне мадэрнізацыі сістэмы аплаты працы, улічваючы максімальны уклад кожнага працаўніка ў ту ці иншую сферы дзейнасці.