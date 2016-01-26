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«Дзякуй за Перамогу!»: таблички с благодарностями ветеранам ВОВ к 9 мая установят на домах победителей

26 января 2016 17:15
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Новости Беларуси. «Дзякуй за Перамогу!» Такие слова благодарности напишут до 9 мая по всей стране на домах и квартирах тех, кто сражался в годы Великой Отечественной за великую Победу. Среди них и герой этого материала программы Новости «24 часа» на СТВ – Михаил Пролеев. 26 января ветерану исполнилось 92 года, и среди тех, кто пришел поздравить именинника, оказались  весьма неожиданные гости.

В свои 92 он все также чеканит шаг. А слова «широка страна моя родная» будто бы списаны с него: победным строевым Михаил Данилович действительно прошел «от Москвы до самых до окраин».  В 42-ом, после окончания сельхозтехникума, он собирался работать агрономом, а пришлось пойти на фронт.

Михаил Пролеев, ветеран Великой Отечественной войны:
Каждый день были  нападения немецкой авиации. Каждый день, каждый день. Как только погода улучшается – сразу бомбят.    

Оружие, траншеи...  Военной науке их учили всего лишь полтора месяца.  А потом бросили в самое пекло.

«Отступать некуда – позади Москва». Именно с этим чувством  ехал на передовую 18-летний Михаил Пролеев. Но эшелон разбомбили. Выживших отправили на границу на Дальний Восток. Там же встречал победный май, над Амуром летела любимая фронтовая песня.

Южная, Дальневосточная, Западная  граница:  по его личному делу офицера вполне можно изучать географию Союза.  «Зеленую форму» на гражданку Михаил  Данилович не сменил и после майского салюта.  Военная закалка не дает  расслабляться и «в запасе»: полковник Пролеев по-прежнему живет по армейскому распорядку.

Михаил Пролеев, ветеран Великой Отечественной войны:
Каждый день делаю зарядку.

В  92-ой день рождения ветеран с удовольствием принимает поздравления и многочисленных гостей.

Лидия Романюк, председатель Брестского областного отделения Белорусского фонда мира:
Это память.  Ветеран – это живой памятник сегодня. Потому что мы можем слышать его воспоминания, записывать.

«Дзякуй за Перамогу!» Такие слова благодарности появятся до 9 мая по всей стране на домах и квартирах тех, кто добыл в 40-х великую Победу.  

# общество # Ветеран войны # Михаил Пролеев

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