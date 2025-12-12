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Дзиодзина: умение уважать границы, сдерживание обещаний – залог эффективных международных отношений

12 декабря 2025 12:04
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Дзиодзина: умение уважать границы, сдерживание обещаний – залог эффективных международных отношений-1

Алена Дзиодзина, психолог: 
11 декабря Беларусь посетил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. И если понаблюдать за тем, как именно Президент встречал гостя, стоит отдельно выделить дипломатичный принцип коммуникации между ними. Ведь когда мы говорим о конструктивном сотрудничестве между странами, не стоит сбрасывать со счетов то, каким образом обе стороны строят общение.

«Мы с вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке ни внутренних, ни внешних факторов существования России, Беларуси», – отметил Александр Лукашенко устойчивый способ коммуникации между ним и гостем.

Стоит отметить, что укрепление отношений – это процесс динамичный, и на то, чтобы обе стороны обозначили «общую линию» для развития, нужно время. Нужны усилия, и на уровне дипломатии в том числе. Залог эффективной динамики отношений – это способность людей относиться друг к другу по-человечески. Для более ясного понимания можно отметить, что это включает умение уважать границы другого, сдерживать данные обещания и при наличии общих планов – коммуникация. Ведь одно дело – обещать, другое – исполнить. И порой огромная разница между тем, как обе стороны представляют себе предполагаемый результат объединенных усилий.

Дзиодзина: умение уважать границы, сдерживание обещаний – залог эффективных международных отношений-3

Алена Дзиодзина, психолог: 
Открытый диалог при сверке часов очень важен. Международные отношения Беларуси как раз строятся по такому принципу: кем бы ни был партнер и с какой бы страной Президент ни выстраивал диалог, отношение к людям всегда одинаково. В основе подобных принципов – уважение к интересам другой стороны и готовность вместе прокладывать путь сотрудничества. То, что наметили, важно исполнить, но так, чтобы общие интересы остались в балансе.

«Для меня очень важно, что вы хоть на несколько минут, но заглянете ко мне, и мы сможем сверить часы. Для меня это, подчеркиваю, очень важно», – подчеркнул Президент, обратившись на этот раз к Александру Бастрыкину. Ведь только при сверке часов и конструктивной открытой коммуникации общая линия в отношениях станет крепче.

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