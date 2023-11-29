Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На саммите ОДКБ Президент подчеркнул, что с позиции Штатов и коллективного Запада предпочтительны управляемый хаос и муть. Тактически это две основных стратегии, что позволяют им встроиться в мир, продвигать лично свой интерес и глобальным образом доминировать. Это страшное слово «контроль».

Убеждение в том, что контроль – это всегда исключительно плохо, представляет собой политический миф. Обычно его применяют, чтоб преднамеренно взволновать людей и спровоцировать возмущение в социальном обществе. Будто бы кто-то извне посягнул на святое.

В то же время мы предпочтем автобус с водителем, самолет с экипажем и едва ли хотим попадать на корабль, которым в открытом море не управлял бы совсем никто. Люди желают доверять врачу, чтобы тот контролировал их здоровье, и, попадая в зону конфликта, нередко ищут себе психолога, чтобы он был у них медиатором, помогая договориться.

Алена Дзиодзина:

Как правило, все стремятся жить в безопасности и не в меньшей степени ждут, что милиция или армия, если что, защитит. Встроив фактор контроля во все приведенные ситуации, тот не кажется столь ужасным. Ведь правда? Он, скорее, необходим, чтобы стихийный контекст приводить к порядку. Функция власти в стране в основном похожая.

Теоретически жить вне контроля было бы туго. Не так уж и сложно понять почему. Дихотомично свободе понятие хаоса, и неизбежно жизнь вне контроля приходит к нему. Как в случае кораблей «без штурвала». В данном случае центральный момент размещается в фокусе. К примеру, люди стремятся к свободе слова и порой под влиянием инфоповода возмущаются, будто в их стране не дают сказать.

Но предлагаю снова примерить контроль к ситуации, когда развязность языка разжигает конфликт и несет, например, агрессию. Человек неизбежно встроен в социальное общество. А общество встроено в мировую систему. И когда кто-то локально произносит своим ртом дурное, то такая «свобода слова» нередко становится мрачным поводом, а порой и причиной, чтоб развернуть конфликт в регионе. Вот где бы и правда был нужен контроль, который мешал бы людям бездумно ляпнуть. И обозначил бы линии допустимого, пределы личных своих и чужих границ.