Дзиодзина: чем дольше война затягивается, тем больше вопросов у украинцев к Зеленскому
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
С 23 августа часть европейских лидеров начала прибывать в Киев. Поводом стали одновременно два символичных события для Украины: День Государственного флага и предстоящий День независимости. В жизни любой страны оба праздника несут социальную функцию государственного значения, консолидируя общество вокруг общих целей, ценностей, стремления к автономности и субъектности.
Стоит отметить, что 4 года военных действий на территории Украины были крайне экзистенциальными для населения. События поставили перед людьми не только вопросы свободы и независимости, но и ценности жизни, безопасности, наличия дома и своей принадлежности к месту. Чем дольше война затягивается, тем больше вопросов возникает у украинцев к Зеленскому.
На основе данных, которые сейчас демонстрируют соцопросы, мы можем говорить о репутационных потерях президента Зеленского. Одни просто хотели бы, чтобы война закончилась, другие не разделяют его политику, а третьи хоть и желают победы, но не видят в Зеленском лидера, который приведет Украину к триумфу на фронте. Иначе говоря, несмотря на внутреннюю поляризацию по отношению к войне в Украине, мы наблюдаем заметное снижение рейтингов президента Зеленского. Даже в тех случаях, когда данные соцопросов расходятся в цифрах, во всех них отрицательная динамика все равно сохраняется.
Алена Дзиодзина:
Полагаю, что в данном случае повлияла серия неудач, увязанных с именем украинского президента. Например, Трамп передумал предоставлять Украине лицензии для производства ракет, необходимых системам ПВО Patriot, компания Boeing не хочет работать с Зеленским, Илон Маск не позволяет расширить возможности Starlink для нанесения ударов на территории противника. В список значительных репутационных ударов по украинскому президенту попадает и скандальное увольнение министра обороны Михаила Федорова, и затяжные протесты на улицах из-за этого.
На фоне перечисленных выше событий возникает впечатление, что Зеленский утратил поддержку тех, кто помог бы сейчас усилить позиции Украины и одержать победу в военном конфликте. И чтобы перебить впечатление аутсайдера, возникает необходимость в новой поддержке и демонстрации успешных контактов с другими лидерами.
Понятное дело, что оставшийся козырь в кармане Зеленского – это Брюссель. Когда сразу на два символичных праздника Украины рядом с ним появляются европейские лидеры, то их присутствие создает впечатление о наличии политических друзей у Зеленского. В то же время те обещания, что представители ЕС дали Киеву, психологически подкрепляют надежду общества на победу, увязывая это событие с президентом Зеленским.
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