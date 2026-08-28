Дзиодзина: чем дольше война затягивается, тем больше вопросов у украинцев к Зеленскому

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

С 23 августа часть европейских лидеров начала прибывать в Киев. Поводом стали одновременно два символичных события для Украины: День Государственного флага и предстоящий День независимости. В жизни любой страны оба праздника несут социальную функцию государственного значения, консолидируя общество вокруг общих целей, ценностей, стремления к автономности и субъектности.

Стоит отметить, что 4 года военных действий на территории Украины были крайне экзистенциальными для населения. События поставили перед людьми не только вопросы свободы и независимости, но и ценности жизни, безопасности, наличия дома и своей принадлежности к месту. Чем дольше война затягивается, тем больше вопросов возникает у украинцев к Зеленскому.

На основе данных, которые сейчас демонстрируют соцопросы, мы можем говорить о репутационных потерях президента Зеленского. Одни просто хотели бы, чтобы война закончилась, другие не разделяют его политику, а третьи хоть и желают победы, но не видят в Зеленском лидера, который приведет Украину к триумфу на фронте. Иначе говоря, несмотря на внутреннюю поляризацию по отношению к войне в Украине, мы наблюдаем заметное снижение рейтингов президента Зеленского. Даже в тех случаях, когда данные соцопросов расходятся в цифрах, во всех них отрицательная динамика все равно сохраняется.