Джордж Вашингтон задолжал библиотеке две книги и 300 тысяч долларов

Сотрудники Нью-Йоркской общественной библиотеки выяснили, что первый президент США Джордж Вашингтон взял у них две книги и до сих пор не вернул.

5 октября 1789 года Вашингтон взял из тогда единственной библиотеки в Нью-Йорке научный труд по вопросам международной политики Law of Nations, а также том записей дебатов в британской Палате Общин, сообщает BBC News. Книги следовало вернуть через месяц.

За 220 лет штраф за просроченные книги с учетом инфляции составил около 300 тысяч долларов. Библиотека заявила, что не будет требовать выплаты штрафа, однако хотела бы получить книги обратно. Где они могут сейчас находиться, однако, неизвестно, отмечает Lenta.ru.

Пропажа была обнаружена, когда библиотекари оцифровывали книги XVIII века.