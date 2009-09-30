Джоан Роулинг стала жертвой охоты на ведьм

Администрация Джорджа Буша не дала писательнице Джоан Роулинг Президентскую медаль Свободы на основании того, что ее книги «пропагандируют колдовство».

Мэтт Латимер, бывший спичрайтер Джорджа Буша, выпустивший на прошлой неделе книгу мемуаров под названием Speech-Less: Tales of a White House Survivor, заявил, что причиной этому является исключительно «узость мышления» представителей Белого дома, пишет The Guardian.

Президентская медаль Свободы, которая является высшей гражданской наградой Америки, присуждается «людям, которые совершили особенно значимый вклад в обеспечение безопасности или национальных интересов США, а также приложили значительные усилия в решение вопросов мира во всем мире, культурных или других проблем». При администрации Буша, она была присуждена Тони Блэру, Харперу Ли, Мухаммеду Али, Алану Гринспену, Нельсону Манделе, Дорис Дэй и Чарльтону Хестону.

Среди 16 первых обладателей Президентской медали, врученной в августе этого года Бараком Обамой – физик Стивен Хокинг, актер Сидни Пуатье и сенатор-либерал Тед Кеннеди, последний из братьев Кеннеди.