Джек Траут: В Беларуси есть товары, сделанные сильно и качественно

Всемирно известный экономист и маркетолог дал мастер-класс белорусским бизнесменам.

Такой концентрации бизнес-элиты у нас не наблюдалось уже давно. Ажиотаж вокруг фигуры Джека Траута огромен. Только сегодняшний мастер-класс экономического гуру собрал более 400 участников.

Фото этого человека привычнее видеть на обложке учебника. Сегодня белорусским бизнесменам выпала возможность лично пообщаться с именитым стратегом. Тема разговора оказалась актуальной и для промышленников, и для коммерсантов. Ведь теория и практика Джека Траута охватывает практически все сферы бизнеса. Начало мастер-класса даже пришлось немного отложить, чтобы к старту действа попали все желающие.

Трауту удается раскрутить практически любой товар, и даже целую отрасль: от колумбийского кетчупа до турбизнеса Новой Зеландии. С большим интересом сегодня ждали и рекомендаций относительно Беларуси. Мастер отметил, что нашим предприятиям в области рекламы предстоит ещё много работы. А значит, есть большие перспективы.

– В Беларуси есть товары, сделанные сильно и качественно. Есть и слабые. Они становятся проблемой не только для предприятия, но и для государства. То, что сделано хорошо – надо усиливать, – отметил Джек Траут.

Половина сегодняшних гостей мастер-класса – руководители и владельцы компаний. Для них это и повышение квалификации, и своеобразный урок маркетингового искусства. Осталось грамотно применить новые знания на практике.

Напомним, о слиянии теории и практического опыта признанный гуру мирового маркетинга рассказал в эксклюзивном интервью нашей телекомпании.

– Я всегда говорю: нужно изучить конкуренцию – можно делать не только то, что хотите, а то, что позволяют делать конкуренты. А для этого нужно понять, что у них творится в головах. Любая программа должна начинаться с изучения конкурентов. Нужно узнать их сильные и слабые стороны и понять может ли Беларусь их слабость превратить в свою силу, – рассказал Джек Траут.

Полную версию интервью Джека Траута нашей телекомпании смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье в 19-30.