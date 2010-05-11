Джаз-тайм» устроят 14-16 мая в Солигорске

III Открытый детский фестиваль-конкурс джазовой и эстрадной музыки «Джаз-тайм-2010» пройдет 14-16 мая в Солигорске.

В нем примут участие более 350 человек — учащиеся детских школ искусств, гимназий, средних школ с музыкальным и общеэстетическим уклоном, детские коллективы из Беларуси и России. В Солигорск приедут представители Москвы, Московской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

Лучших джазменов будут выбирать в трех номинациях — «Солист», «Ансамбль» и «Оркестр». Судить выступления уполномочено квалифицированное жюри, в составе которого участник легендарного ансамбля «Песняры», солист и аранжировщик Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси, скрипач, гитарист, заслуженный артист Беларуси Владимир Ткаченко, президент ассоциации музыкальных деятелей Южного округа Швеции, директор Международного музыкального фестиваля в шведском городе Кристианстад Йони Лейф Эрнст Янгтун, дипломант и лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель Почетного знака Российской федерации «За достижения в культуре» и Серебряного ордена Международной академии культуры и искусства «Служение искусству» Галина Успенская и др.

В управлении культуры Минского облисполкома отметили, что фестиваль призван способствовать воспитанию эстетического вкуса юных музыкантов на лучших образцах джазового искусства и эстрады, развитию творческих контактов и обмену опытом между детскими коллективами и их руководителями.

Цель конкурса — выявление и поддержка юных дарований, развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства, а также популяризация джазовой и эстрадной инструментальной музыки, сообщает БЕЛТА.