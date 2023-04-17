Дзермант: «В Беларуси всё ещё остаются небольшие полуподпольные националистические секты»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дезрмант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Православные христиане отметили Пасху – Светлое Христово Воскресение – великий праздник, дающий надежду на спасение многим из нас. Спасение, прежде всего, духовное, метафизическое. Но это также и повод обратить свой взор на то, что происходит в сфере духа, идей и смыслов вокруг нас. А здесь, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы.
В Беларуси все еще остаются небольшие полуподпольные националистические секты, по крайней мере, в кое-где публичном поле можно заметить их активность. Читать здесь.
Алексей Дезрмант:
В Прибалтике белорусов уже и не очень рады видеть. Президент Литвы Гитанас Науседа, например, требуют все больших ограничений по отношению к белорусам, чтобы они также, как и россияне не могли получить гражданство и вид на жительство, а скоро, уверен, даже визы перестанут выдавать.
В оппозиционных кругах по этому поводу траур – мол, белорусов приравняли к русским. А вы что думали? Или не знали, что в Прибалтике расцвел антиславянский шовинизм и белорусы тоже там считаются людьми второго сорта? На все эти секты, которые у нас пока все еще остаются, можно было бы не обращать внимания. Но времени после 2020 года прошло достаточно, чтобы они сделали выводы и изменили свою позицию, стали нормальной частью нашего общества, а не противопоставляли себя ему.
Мы в Беларуси, на своей земле, так видим нашу страну, государство и общество. Симпатии и поддержка украинских и прибалтийских нацистов недопустимы. Это зло должно быть повержено, ему не место на нашей земле. Потому что мы видим, к чему оно приводит. Хотите тут жить – надо избавляться от этого яда, раскаяться и созидать вместе с нами настоящую Беларусь, а не придуманную в националистических мечтаниях. Время хитрости и петляний прошло. На кону стоит очень многое, и мы не можем позволить себе пропустить еще один удар в спину.
Подробности в видео.