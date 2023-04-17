Дзермант: «В Беларуси всё ещё остаются небольшие полуподпольные националистические секты»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дезрмант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Православные христиане отметили Пасху – Светлое Христово Воскресение – великий праздник, дающий надежду на спасение многим из нас. Спасение, прежде всего, духовное, метафизическое. Но это также и повод обратить свой взор на то, что происходит в сфере духа, идей и смыслов вокруг нас. А здесь, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы.

В Беларуси все еще остаются небольшие полуподпольные националистические секты, по крайней мере, в кое-где публичном поле можно заметить их активность. Читать здесь.

Алексей Дезрмант:

В Прибалтике белорусов уже и не очень рады видеть. Президент Литвы Гитанас Науседа, например, требуют все больших ограничений по отношению к белорусам, чтобы они также, как и россияне не могли получить гражданство и вид на жительство, а скоро, уверен, даже визы перестанут выдавать.