Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Польше назревает масштабный политический кризис. После прихода к власти либеральной «Гражданской коалиции» во главе с Дональдом Туском начались разборки за дележ власти и ресурсов. Сначала начали делить портфели государственных СМИ, выкидывая прежнее руководство телевидения, а сейчас приступили к откровенной политической мести бывшим руководителям из партии «Право и справедливость».
Так, несколько дней назад прямо в президентском дворце были арестованы два депутата Сейма – бывший министр внутренних дел Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик. В декабре 2023 года были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление – злоупотребление властью в 2007 году.
Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии «Право и справедливость», но затем были лишены мандатов. В декабре суд приговорил их к двум годам заключения. Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда. В 2007 году они оба служили в Центральном антикоррупционном бюро, а их дело было связано с так называемым «земельным скандалом» – переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки.
Алексей Дзермант:
Президент Дуда – политический союзник «ПиС», и он тоже не признает декабрьское решение суда и считает, что его указ о помиловании остается в силе, хотя суд решил иначе. Дуда пригласил своих соратников в президентский дворец, показывая им свою поддержку, но даже это не остановило польскую полицию от их ареста, тем более, что сам Дуда был в это время в другом месте – встречался бомондом белорусских беглых.
А вот это уже любопытно: у тебя под носом арестовывают политических соратников, но ты все равно пытаешься поддерживать мошенников из соседней страны. Зачем, почему? Да потому что польское руководство по уши залезло в авантюру, связанную с провалившимся государственным переворотом, но не может признать очевидного: все собравшиеся в гостях у Дуды – никчемные неудачники, от которых нет и не будет никакого толку, своей деструктивной деятельностью они только разрушают отношения между Беларусью и Польшей.
Но наш Президент Александр Лукашенко за несколько месяцев до всего этого предупреждал, что в Польше начнутся внутриполитические дрязги.
Польша и ее амбиции. Какие прогнозы Лукашенко начинают сбываться?
Алексей Дзермант:
Так оно и произошло. «Писовцы» Качиньского и Дуды уже даже выходят на массовые митинги в поддержку арестованных подельников – кричат на всю Варшаву о том, что они политические заключенные и в стране устанавливается диктатура Туска. Но ведь они сами восемь лет занимались жесткой пропагандой и всячески ущемляли своих оппонентов. А здесь бумерангом вернулась вся их политика.
Почему Качиньский и Дуда не смогли стать народными лидерами – смотрите в видео.