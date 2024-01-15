Дзермант: политика Польши – лишь бледная тень того, что происходит в Брюсселе и Вашингтоне

Алексей Дзермант, политолог:

В Польше назревает масштабный политический кризис. После прихода к власти либеральной «Гражданской коалиции» во главе с Дональдом Туском начались разборки за дележ власти и ресурсов. Сначала начали делить портфели государственных СМИ, выкидывая прежнее руководство телевидения, а сейчас приступили к откровенной политической мести бывшим руководителям из партии «Право и справедливость».

Так, несколько дней назад прямо в президентском дворце были арестованы два депутата Сейма – бывший министр внутренних дел Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик. В декабре 2023 года были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление – злоупотребление властью в 2007 году.

Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии «Право и справедливость», но затем были лишены мандатов. В декабре суд приговорил их к двум годам заключения. Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда. В 2007 году они оба служили в Центральном антикоррупционном бюро, а их дело было связано с так называемым «земельным скандалом» – переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки.