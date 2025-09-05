Дзермант о саммите ШОС: Китай приглашает на равных участвовать в создании незападоцентричного мира

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Самые важные новости последних дней приходили из Китая, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад в честь победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Беларусь как член ШОС активно участвует в формировании нового незападоцентричного мира.
Важно отметить, что Китай не претендует на роль нового гегемона, он приглашает на равных участвовать вместе с ним в создании этого мира. Но Китай уже вышел в технологические и инженерно-научные лидеры планеты и будет наращивать свои возможности. Поэтому те, кто близок Китаю, могут рассчитывать на развитие и технологическую помощь.
Кроме экономической прагматики, для Китая важна мировоззренческая близость: отношение к своей истории, советскому прошлому и советским вождям, символике. С его стороны нет идеологического диктата, но он внимательно наблюдает за тем, какие идеи поддерживаются в близких ему странах.
Антисоветизм, западничество, европейничанье, национализм – все это синонимы антикитайской идеологии, направленной на разрушение интеграции в Евразии. Поэтому Беларусь, связанная преемственностью с советской традицией, пожалуй, самая близкая идеологически Китаю страна ШОС.
И это не просто дань прошлому, это о будущем, потому как Председатель Си Цзиньпин в отношении Беларуси сказал, что нам нужно «сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества», а белорусский вице-премьер Николай Снопков, отвечающий за китайское направление, заявил, что «начатые с Китаем инвестпроекты совершенно изменят технологическую структуру Беларуси».
Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине.
Речь идет о технологической революции в Беларуси с помощью Китая. И это довольно уникальная ситуация, когда страна запада Евразии делает ставку в технологическом рывке именно на Восток, на Китай.
Подробности в видео.