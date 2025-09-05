Дзермант о саммите ШОС: Китай приглашает на равных участвовать в создании незападоцентричного мира

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Самые важные новости последних дней приходили из Китая, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад в честь победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Беларусь как член ШОС активно участвует в формировании нового незападоцентричного мира.

Важно отметить, что Китай не претендует на роль нового гегемона, он приглашает на равных участвовать вместе с ним в создании этого мира. Но Китай уже вышел в технологические и инженерно-научные лидеры планеты и будет наращивать свои возможности. Поэтому те, кто близок Китаю, могут рассчитывать на развитие и технологическую помощь.