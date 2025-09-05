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Дзермант о саммите ШОС: Китай приглашает на равных участвовать в создании незападоцентричного мира

05 сентября 2025 17:16
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Дзермант о саммите ШОС: Китай приглашает на равных участвовать в создании незападоцентричного мира-2

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Самые важные новости последних дней приходили из Китая, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад в честь победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Беларусь как член ШОС активно участвует в формировании нового незападоцентричного мира.

Важно отметить, что Китай не претендует на роль нового гегемона, он приглашает на равных участвовать вместе с ним в создании этого мира. Но Китай уже вышел в технологические и инженерно-научные лидеры планеты и будет наращивать свои возможности. Поэтому те, кто близок Китаю, могут рассчитывать на развитие и технологическую помощь.

Дзермант о саммите ШОС: Китай приглашает на равных участвовать в создании незападоцентричного мира-4

Кроме экономической прагматики, для Китая важна мировоззренческая близость: отношение к своей истории, советскому прошлому и советским вождям, символике. С его стороны нет идеологического диктата, но он внимательно наблюдает за тем, какие идеи поддерживаются в близких ему странах.

Антисоветизм, западничество, европейничанье, национализм – все это синонимы антикитайской идеологии, направленной на разрушение интеграции в Евразии. Поэтому Беларусь, связанная преемственностью с советской традицией, пожалуй, самая близкая идеологически Китаю страна ШОС.

И это не просто дань прошлому, это о будущем, потому как Председатель Си Цзиньпин в отношении Беларуси сказал, что нам нужно «сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества», а белорусский вице-премьер Николай Снопков, отвечающий за китайское направление, заявил, что «начатые с Китаем инвестпроекты совершенно изменят технологическую структуру Беларуси».

Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине.

Речь идет о технологической революции в Беларуси с помощью Китая. И это довольно уникальная ситуация, когда страна запада Евразии делает ставку в технологическом рывке именно на Восток, на Китай.

Подробности в видео.

# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества # Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант

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