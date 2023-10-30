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Дзермант: миссия Беларуси в том, чтобы Европа приняла наш выбор и захотела последовать примеру

30 октября 2023 20:01
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы». Что прозвучало на международной конференции о евразийской безопасности? И к чему Беларусь призывает европейских соседей?

Дзермант: миссия Беларуси в том, чтобы Европа приняла наш выбор и захотела последовать примеру-1

Алексей Дзермант, политолог:
Минск на прошлой недели без преувеличения можно было назвать центром евразийских дискуссий. У нас прошла международная конференция высокого уровня о евразийской безопасности.

Беларусь предлагает три конкретных пункта: разработать в виде Хартии многообразия принципы построения нового, более справедливого миропорядка, где была бы отражена множественность и равнозначность цивилизаций, а не только доминирование одной – западной. Беларусь предлагает запустить масштабный диалог в Евразии на различных платформах: от сотрудничества международных организаций и различных интеграционных объединений до встречи глав государств для обсуждения новой архитектуры безопасности взамен той, которая уже не действует.

Дзермант: миссия Беларуси в том, чтобы Европа приняла наш выбор и захотела последовать примеру-4

Присутствие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на конференции, его выступление и встреча с Александром Лукашенко – хороший сигнал о том, что и на Западе есть страны и политики, понимающие необходимость смены повестки с конфронтации на возобновление сотрудничества. Александр Лукашенко на личной встрече с главой МИД Венгрии сказал о том, что мы заинтересованы в сохранении и развитии Европейского союза в качестве одной из опор миропорядка.

Мы давно сделали свой выбор – строим Союзное государство с Россией, участвуем в ОДКБ и ЕАЭС, скоро станем полноценным участником ШОС. То есть мы среди коллективного Востока, но наша миссия заключается в том, чтобы и Европа приняла наш выбор и даже больше – захотела последовать нашему примеру.

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# Международное сотрудничество # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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