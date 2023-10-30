Дзермант: миссия Беларуси в том, чтобы Европа приняла наш выбор и захотела последовать примеру

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы». Что прозвучало на международной конференции о евразийской безопасности? И к чему Беларусь призывает европейских соседей?