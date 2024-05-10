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Дзермант: Если бы не эта война, белорусов было бы как минимум в два раза больше

10 мая 2024 21:30
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Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».

Дзермант: Если бы не эта война, белорусов было бы как минимум в два раза больше-1

Алексей Дзермант, политолог:
Если бы не эта войнах [Великая Отечественная], белорусов было бы как минимум в два раза больше. Это была бы другая страна. Но эта война пришла. Мы выжили, мы победили. Но самое страшное, что те, кто к нам приходил тогда, а это не только немцы. Почти вся Европа здесь отметилась.

Грийгорий Азаренок, СТВ:
Румыны, венгры, чехи, поляки, французы.

Алексей Дзермант:
У них нет никакого сожаления. Что-то там ритуально принудили их, когда Советский Союз был силен. Денатификацию провели в какой-то степени. Но как только это ушло, как только они стали чувствовать: все, можно не считаться с памятью, можно не считаться ни с Россией, ни с Беларусью. Все это опять через них полезло. А сейчас, когда началась специальная военная операция, и подавно они уже не прячутся.

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# общество # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок

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