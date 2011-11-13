Прямой эфир

Дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця цяпер спасцігаюць прафесію разам са звычайнымі аднагодкамі ў Чэрвені

13 ноября 2011 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Яны могуць атрымаць спецыяльнасць тынкоўшчыка-муляра і цесляра.

Інтэграваныя групы навучання створаны на базе Чэрвеньскага прафесійнага будаўнічага ліцэя. «Асаблівых» дзяцей навучаюць па скарочанай праграме — кваліфікаваным спецыялістам яны могуць стаць усяго за год.

Інтэграваныя групы — ноу-хау мясцовых педагогаў.  Чэрвеньская установа адукацыі мае статус рэспубліканскай эксперыментальнай пляцоўкі. Тут распрацавана сістэма электронных сродкаў навучання, з дапамогай якіх забяспечваецца індывідуальны падыход да кожнага падлетка, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 ноября 2011 12:31

У дзяржынскай гімназіі дзяцей без флікераў да заняткаў не дапускаюць, а бацькоў выклікаюць для прафілактычных размоваў

12 ноября 2011 17:25

«Лістапад-2011». Гран-при получил российский «Охотник» Бакура Бакурадзе с белорусом Михаилом Барсковичем в главной роли

12 ноября 2011 16:55

Кубок Президентского спортивного клуба: Россия – первая, Беларусь – вторая