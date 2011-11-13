Дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця цяпер спасцігаюць прафесію разам са звычайнымі аднагодкамі ў Чэрвені

У дзяржынскай гімназіі дзяцей без флікераў да заняткаў не дапускаюць, а бацькоў выклікаюць для прафілактычных размоваў

Незвычайны эксперымент праходзіць у дзяржынскай гімназіі. Каб прывучыць школьнікаў насіць святлоадбіваючыя элементы, на ўваходзе ў навучальную ўстанову педагогі правяраюць ў навучэнцаў наяўнасць спецыяльных налёпак на адзеннi і школьных ранцах.