Дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця цяпер спасцігаюць прафесію разам са звычайнымі аднагодкамі ў Чэрвені

Інтэграваныя групы навучання створаны на базе Чэрвеньскага прафесійнага будаўнічага ліцэя. «Асаблівых» дзяцей навучаюць па скарочанай праграме — кваліфікаваным спецыялістам яны могуць стаць усяго за год.
Інтэграваныя групы — ноу-хау мясцовых педагогаў. Чэрвеньская установа адукацыі мае статус рэспубліканскай эксперыментальнай пляцоўкі. Тут распрацавана сістэма электронных сродкаў навучання, з дапамогай якіх забяспечваецца індывідуальны падыход да кожнага падлетка, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».