Двухвековой юбилей отметил главный храм Гомеля

На торжественную службу в собор святых Петра и Павла прибыл Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Этого дня ждали, к нему готовились, и вот он наступил. Сегодня, как и двести лет назад на высоком берегу Сожа, где расположилась главная гомельская святыня — собор святых Петра и Павла, собрались тысячи верующих горожан.

За двести лет в стенах Гомельского кафедрального собора, одного из величественных православных храмов Беларуси, молились и крестьяне, и философы, и даже императоры Николай Павлович и Александр II Романовы. Вобравший в себя элементы архитектуры петербуржского Казанского собора, церкви святой Женевьевы в Париже и даже лондонского собора святого Павла гомельский собор стал настоящим центром православия на территории Беларуси того времени.

Татьяна Шода, главный хранитель фондов музея ГИКУ «Гомельский дворцовопарковый ансамбль»:

Сегодня у храма сразу три даты: 200 лет с момента закладки первого камня, 190 лет — с момента завершения строительства, и 185 лет — со дня освящения. На то время это был единственный кафедральный собор на территории Беларуси.

Непростым для Свято-Петропавловского собора выдался ХХ век. В 30-х иконы и святыни, среди которых были и мощи Николая Чудотворца, в храме заменили на агитационные плакаты, а в 60-х вместо образов и фресок своды и купола украсили видимые небесные светила – здесь организовали планетарий.

Лишь в годы перестройки группе верующих, среди которых была и Мария Богуш, удалось вернуть храм церкви. И без чуда здесь не обошлось.

Матушка Мария (Мария Богуш), староста собора Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла:

Появился справа от Спасителя Георгий Победоносец, и я поняла — дело идёт к развязке. И вскоре собор нам отдали.

За двадцать лет верующим удалось воссоздать свою святыню. Сегодня внешний вид собора мало чем отличается от первозданного. Именно таким запечатлённый на юбилейной почтовой марке Петропавловский отправится в самые разные уголки планеты. Первый экземпляр подписал сам Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.