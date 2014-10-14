Новости Беларуси. Двухдневный пресс-тур российских журналистов начался 14 октября в Витебской области.

Это уже 12 визит представителей российских СМИ в Беларусь и второй раз они посещают северный регион.

Гости, а их более полусотни, ознакомились с достопримечательностями Витебска, затем посетили выставку-дегустацию товаров местных производителей. Особенно впечатлила многих журналистов наша «молочка» и мясные продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Борцова, главный редактор газеты «Курская правда»:

У нас в Курсе проводятся ярмарки. И это всегда аншлаг, всегда разметается сразу, буквально в один день. Наша семья, например, покупает сразу и того, и этого, и побольше.

Александр Гордейчик, организатор пресс-тура (Россия):

Очень хорошо, что как раз у белорусской стороны наладились очень конструктивные хорошие отношения не только с отдельными конструктивно настроенными к Беларуси, как принято говорить, но круг этих друзей Беларуси расширяется. И очень солидные, авторитетные медийные структуры тоже идут на взаимовыгодное партнерство с белорусской стороной.

14 октября гостям покажут современную молочно-товарную ферму и одно из предприятий деревообработки. 15 октября они ознакомятся с процессом нефтепереработки на одном из заводов, а также посетят историческую часть древнего Полоцка.

Обновлено в 19.30 14.10.2014

Юлия Нестеренко, главный редактор газеты «Колос» (Челябинская область):

Когда говорят, белорусские товары – это качество.

Такое мнение о нашей продукции - у гостьи из Челябинска. У себя на родине Юлия всегда старается покупать белорусские колбасы, молочку и сладости потому что, говорит, всё это натуральное. Но только сегодня, во время своего первого путешествия по Беларуси, девушке удалось лично побеседовать с производителями полюбившихся продуктов.

Анастасия Бут, СТВ:

А вот, собственно, и одно из тех сельхозпредприятий, где впоследствии делают сгущенку. Ферма – роботизирована. Человеческий фактор – минимален. Потому и все молоко дают здесь классом экстра.

В помещении чисто и отсутствует специфический запах. При этом дают молоко бурёнки под звуки классической музыки. Таких современных ферм, оснащённых по последнему слову техники, в России, говорят гости, практически нет. Потому увиденным со своими читателями поделятся несомненно.

Марина Сантаева, главный редактор газеты «Наше время» (Якутск):

Ферма в нашем представлении – это что-то такое не очень чистое, мягко говоря, не очень ухоженное, несчастные животные. Традиционно представление о ферме разрушается, ломается и формируется новое. Конечно, этот опыт, безусловно, его надо перенимать, брать на вооружение.

Перенимать опыт, говорят российские гости, у Беларуси можно и в сфере деревообработки. Сегодня это направление промышленности переживает фактически второе рождение. Журналистам показали новый цех Витебскдрева. Пока это единственное в нашей стране производитель плит НДФ, из которых делают высококачественный ламинат. В России подобных предприятий 3, что для такой страны явно мало, потому мы со своей продукцией можем тоже занять свою нишу на российском рынке. Впрочем, тему экономического сотрудничества сегодня журналисты обсуждали не меньше, чем политические вопросы. Среди них, прошедшие в Минске саммиты, а также роль Беларуси в урегулировании ситуации в Украине.

Валерий Кролик, ответственный секретарь газеты «Тамбовская жизнь» (Тамбов):

Кому еще кроме Беларуси выступить в этой роли? И она может представить интересы всех стран как посредник. Стран советских: Россия, Украина, Беларусь. Россия и Украина сейчас договориться вряд ли могут. А вот на почве Беларуси, как тоже славяне, вот тут может что-то и будет.

Стоит заметить, что российские журналисты приезжают к нам с завидным постоянством. Это уже 12 пресс-десант. 15 октября знакомство с нашей страной продолжится. Гости отправятся в древний Полоцк и увидят один из самых молодых и развивающихся городов Беларуси – Новополоцк.