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Дворец водных видов спорта открывается в Бресте

29 октября 2010 06:53
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Один из четырех бассейнов комплекса будут обслуживать с помощью передвижной платформы.

Она способна быстро разделить водную гладь на две части, одну из которых можно использовать, например, для матча ватерполистов, а вторую — в качестве тренировочного поля.

Проектом предусмотрено и страхование прыгунов с помощью так называемой воздушной подушки. Сжатый воздух находится в специальном резервуаре, и в случае, если прыжок совершен неудачно и возможна травма — это снизит силу удара о воду.

Николай Хевук, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Брестского облисполкома:
Это большое подспорье для занятий спортивным и оздоровительным плаванием. К сожалению, у нас в Бресте не было возможности развивать прыжки в воду и синхронное плавание. С вводом этого объекта они получат развитие.

# общество

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