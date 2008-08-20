Дворец республики собрал лучшие педагогические коллективы Минска

На традиционной августовской встрече учителя обсудили минувший год и предстоящую реформу. С первого сентября школы переходят на 11-й срок обучения.

Год будет непростым. И об этом знают все пришедшие на форум. Однако на вооружении у школ – новые технологии и многолетний педагогический опыт. Сокращение нагрузки на учеников – тоже упростит переход к новой системе, считает учитель физики 23-й столичной гимназии Валерий Шинкарев.



Министр образования и председатель Мингорисполкома – на форуме был рядом. Это тоже ежегодная традиция. Директор профессионально технического колледжа электроники Валерий Хасин ознакомил почетных гостей с планами на будущее. Центр реабилитации детей с особенностями развития, который существует на базе колледжа сегодня, станет со временем шире.

Продемонстрированную модель называют автономной самоходной машиной. Она тоже способна устранить барьеры в мире инвалидов. Сегодня в Минске 9 коррекционных центров. Установи такой подъемник в каждом из них и лестничные пролеты для людей с ограниченными возможностями уже не были бы препятствием.



Августовская конференция – как точка отсчета в новом школьном году. Впрочем, слово "новый" – в предстоящем процессе основополагающее. Пересмотрены нагрузки, часы и программы. И именно новое слово на новом этапе развития школы предстоит сказать этим людям.

