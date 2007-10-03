Дворец Республики отмечает первую круглую дату

Его Днём рождения считается - подписание указа Президента Республики Беларусь о создании Дирекции Дворца Республики. Это произошло 3 октября 1997 года. Ровно 10 лет назад.

Раньше они почти жили во Дворце Республики, теперь - редкие гости. Спустя 6 лет после окончания строительства, главный архитектор проекта Анатолий Шабалин и Директор Дирекции строящегося Дворца Республики Леонид Дорожко вновь встретились в пустом зале. 25 лет назад "Белгоспроект" выиграл конкурс на проектирование главного на тот момент здания страны. Никто тогда не и не догадывался, что из главной стройки, в 1990-м году он превратится в долгострой. На 7 лет. И миллионы советских рублей как клад были зарыты под землю до лучших времён. И они наступили.

Сцена большого зала Дворца Республики способна трансформироваться до неузнаваемости. Одним нажатием кнопки с нижнего яруса за 15-20 минут поднимаются декорации - огромный стол, 180 кресел и трибуна для торжественных мероприятий. Сама сцена разделена на 22 площадки. Благодаря подъёмникам, они меняют ракурс, высоту, угол наклона. А большой зал на 2700 мест - крупнейший в Беларуси. По вместимости - это 5 Русских Драматических театров или 5 театров имени Янки Купалы, или 2 Государственных Театра Оперы и балета. От нижнего яруса до потолка мог бы поместиться 10-этажный дом. Помимо этого во Дворце Республики размещены конференц-залы, пресс-центр, правительственный комплекс, кафе и бары. В технологическом плане Дворец уникален - более 60 современных систем светового, вентиляционного, акустического и сценического оборудования.

Ежегодно во Дворце республики проводится более 450 мероприятий. Одновременно здесь могут находиться до 6 тысяч гостей. Впрочем, вместимость здания можно будет проверить уже завтра, во время праздничного концерта, посвящённого 10-летию Дворца республики. Выступят народная артистка СССР София Ротару, Президентский оркестр Республики Беларусь и отечественные звёзды эстрады.

