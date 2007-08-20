Дворец Республики готовиться отметить 10-летний юбилей.

10 лет проектирования. 15 лет строительства. Уникальные и современные технологии, сплочённый коллектив и любовь посетителей.

Эта "дворцовая история" началась 25 лет назад. Это годы проектирования и строительства. Десять лет прошло с момента создания дирекции по строительству, которая победила долгострой. И уже 5 лет этот архитектурный гигант образца еще советской эпохи успешно работает на радость создателям и на зависть недоброжелателям. Они наделили здание неблагозвучными эпитетами и не верили, что стройка когда-нибудь завершится и тем более превратится в лучший культурный дворец Беларуси новой эпохи.

Бессменный директор Дворца Республики до сих пор помнит, как выглядела Октябрьская площадь 10 лет назад. И что сдвинуть с мёртвой точки гигантскую долгостройку было действительно сложно. Его строили и не могли построить много лет. И ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы в дело не вмешался Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он переименовал Республиканский Дворец культуры во Дворец Республики и в качестве объекта незавершенного строительства передал его под опеку Управления делами Президента Республики Беларусь. И стройка пошла.

На праздник, посвящённый первой 10-летию Дворца республики пригласят столько людей, сколько поместится. Пока рекорд 5600 человек одновременно. Но сотрудники уверены - это не предел. Возможности здания позволяют не экономить на местах. Впрочем, всех секретов администрация не раскрывает. Сюрприз будет.

