Дворец художественной гимнастики на 2700 зрителей построят на проспекте Победителей

Уже в следующем году напротив будущего жилого района Лебяжий начнется строительство нового Дворца художественной гимнастики на 2700 зрителей.

Для тренировочного процесса здесь предусмотрены два блока специальных залов, четыре хореографических зала, плавательный бассейн, медицинский кабинет, а также современные раздевалки и помещение для конференций. В общежитии смогут остановиться 100 иностранных гостей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шабалин, главный архитектор Института «Белгоспроект»:

После длительного поиска был найдет ход, что общее решение – это развивающаяся лента. Тема ленты также подчеркнута в благоустройстве: развивающиеся скамейки, цветники в форме лент. То есть это не локальная тема, она будет отражена в дизайне и благоустройстве.