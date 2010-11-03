Дворец художественной гимнастики на 2700 зрителей построят на проспекте Победителей

Для тренировочного процесса здесь предусмотрены два блока специальных залов, четыре хореографических зала, плавательный бассейн, медицинский кабинет, а также современные раздевалки и помещение для конференций. В общежитии смогут остановиться 100 иностранных гостей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анатолий Шабалин, главный архитектор Института «Белгоспроект»:
После длительного поиска был найдет ход, что общее решение – это развивающаяся лента. Тема ленты также подчеркнута в благоустройстве: развивающиеся скамейки, цветники в форме лент. То есть это не локальная тема, она будет отражена в дизайне и благоустройстве.