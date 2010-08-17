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Дворцу культуры на улице Козлова возвращают вторую молодость

17 августа 2010 09:44
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Он прослыл самым знаменитым долгостроем столицы, но у здания теперь другая слава.

Чтобы уже в конце 2011 года здесь вновь громко зазвучали аккорды музыкальных инструментов, сейчас отстукивают ритм строители. Уже укреплены стены, начато строительство пристроек, идут кровельные работы.

Андрей Липунов, мастер СУ-168 ОАО «Стройтрест №7»:
Все требует большого усиления, нового вмешательства в то, что уже было возведено. То, что уже устарело, ослабло, все это приходится дополнительно усиливать, достраивать.

После капитального ремонта здания на смену строителям придут реставраторы. Сохранить монументальный шик старых колонн — их рук дело.

# общество

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