Дворцу культуры на улице Козлова возвращают вторую молодость

Он прослыл самым знаменитым долгостроем столицы, но у здания теперь другая слава.

Чтобы уже в конце 2011 года здесь вновь громко зазвучали аккорды музыкальных инструментов, сейчас отстукивают ритм строители. Уже укреплены стены, начато строительство пристроек, идут кровельные работы.

Андрей Липунов, мастер СУ-168 ОАО «Стройтрест №7»:

Все требует большого усиления, нового вмешательства в то, что уже было возведено. То, что уже устарело, ослабло, все это приходится дополнительно усиливать, достраивать.

После капитального ремонта здания на смену строителям придут реставраторы. Сохранить монументальный шик старых колонн — их рук дело.