Двор не должен быть стоянкой для автомобилей

Проблема парковок обсуждалась сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме.

По словам специалистов, только в этом году количество автомобилей на улицах города возрастет примерно на 50 тысяч.



На оперативном совещании столичные чиновники получили распоряжение за неделю проанализировать ситуацию: где наиболее остро не хватает парковок и сколько нужно средств на строительство. В горисполкоме решено выход искать совместно: комитету архитектуры, милиции и главам администраций районов.



Предложений уже сегодня много. Некоторые - радикальные. Например, обустраивать стоянки на въездах в город, для тех, кто приезжает в Минск за покупками.