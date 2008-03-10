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Двор не должен быть стоянкой для автомобилей

10 марта 2008 17:40
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Проблема парковок обсуждалась сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме.

По словам специалистов, только в этом году количество автомобилей на улицах города возрастет примерно на 50 тысяч.

На оперативном совещании столичные чиновники получили распоряжение за неделю проанализировать ситуацию: где наиболее остро не хватает парковок и сколько нужно средств на строительство. В горисполкоме решено выход искать совместно: комитету архитектуры, милиции и главам администраций районов.

Предложений уже сегодня много. Некоторые - радикальные. Например, обустраивать стоянки на въездах в город, для тех, кто приезжает в Минск за покупками.

# общество

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