Двор на ул. Рокоссовского превратился в окопы

Двор в окопы превратили строители.

Некоторые минчане предпочитают искать правду в нашей программе. Жители двора на Рокоссовского со своей жалобой обратились на сайт СТВ.

Со зрителями встретилась наш дежурный по городу Надежда Бука.

Этот двор скорее напоминает поле после сражения. Вместо пешеходных дорожек — окопы. Грязную войну с жителями двора объявили строители. Боевые действия развернулись не только на проезжей части, но и на пешеходной зоне.

Оккупировали даже детскую площадку. Вырытые траншеи не внушают доверия родителям. Коммунальные службы уже давно забыли сюда дорогу. Боевая техника не дает покоя жильцам.

Местные жители:

Пройти по тротуару невозможно. А вечером тротуар вообще весь забит.

Здесь стоянка раньше была. Сейчас машину вообще негде поставить. Мусоровоз не может вывезти мусор, потому что полно машин.