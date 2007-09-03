Двойные стандарты на европейских рельсах

Три белорусских вагона поезда №13 "Берлин-Москва" были запрещены к прохождению по железным дорогам Германии и задержаны во Франкфурте-на-Одере. Немецкие дороги мотивировали свое решение несоответствием этих вагонов требованиям безопасности. При следовании в Берлин вагоны прошли проверку в Бресте и были допущены к прохождению по территории Польши. Они уже были в обращении в международном сообщении, никаких претензий по ним у Немецких железных дорог ранее не возникало, однако именно на этом маршруте вагоны почему-то были задержаны. Никто из пассажиров, приобретших билеты в белорусские вагоны поезда "Берлин- Москва", из-за решения Немецких железных дорог не пострадал. Они были размещены в российские вагоны состава на свободные места. По прибытии поезда во Франкфурт-на-Одере все пассажиры пересели на свои места и прибыли сегодня в Минск в белорусских вагонах. Никто с претензиями в адрес Белорусской железной дороги не обращался.