Двойные стандарты четвёртой власти: роль СМИ в освещении событий. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Многие журналисты все чаще публично выражают недовольство условиям работы в Беларуси. При этом притеснения свободы слова за рубежом они оправдывают или попросту не замечают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Журналисты любят порассуждать о так называемой четвертой власти. В современных условиях это недалеко от истины. Вот только порой из наблюдателей событий они становятся их непосредственными участниками.

Двойные стандарты – это уже не просто данность, а даже банальность. В XIX веке за опубликованную в СМИ ложь или клевету могли и на дуэль вызвать. В таком случае этим летом представители нынешних так называемых независимых СМИ давно были бы уже перестреляны, а Telegram и вовсе стал бы большой братской могилой. Фейки и ложь сыплются в огромном количестве каждый день.

Из свежих – информация о пропавшем 52-летнем минчанине. Следователи установили, что погиб он из-за отравления. Но многие писали о том, что человек был убит и где-то спрятан. Понятно, за фейк никто и не думает извиняться.