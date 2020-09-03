Двойные стандарты четвёртой власти: роль СМИ в освещении событий. Мнение Григория Азарёнка
Новости Беларуси. Многие журналисты все чаще публично выражают недовольство условиям работы в Беларуси. При этом притеснения свободы слова за рубежом они оправдывают или попросту не замечают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О двойных стандартах – Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, СТВ:
Журналисты любят порассуждать о так называемой четвертой власти. В современных условиях это недалеко от истины. Вот только порой из наблюдателей событий они становятся их непосредственными участниками.
Двойные стандарты – это уже не просто данность, а даже банальность. В XIX веке за опубликованную в СМИ ложь или клевету могли и на дуэль вызвать. В таком случае этим летом представители нынешних так называемых независимых СМИ давно были бы уже перестреляны, а Telegram и вовсе стал бы большой братской могилой. Фейки и ложь сыплются в огромном количестве каждый день.
Из свежих – информация о пропавшем 52-летнем минчанине. Следователи установили, что погиб он из-за отравления. Но многие писали о том, что человек был убит и где-то спрятан. Понятно, за фейк никто и не думает извиняться.
Авторы некоторых Telegram-каналов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. В очередной раз обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации.
Григорий Азаренок:
Что-то мне подсказывает, что заявление останется без внимания. Но если бы дело ограничивалось только враньем. Современный технический прогресс позволяет использовать СМИ для организации и координации массовых мероприятий. С помощью регулярного онлайн-вещания, прямых эфиров и стримов людям подсказывают, куда идти и что делать. Все кричалки – оттуда. Большое количество взрослых людей приходит туда, куда их позвали, стоят и ждут новое сообщение, чтобы идти дальше.
Придыбайло: некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами
Григорий Азаренок:
Стоит ли удивляться, что государство принимает меры по защите от интернет-террористов? И мы в этом не пионеры. Как Штаты поступили с Эдвардом Сноуденом? Какова судьба Джудиана Ассанжа? Нашим тутбайкам и не снились подобные меры.
Британский медиарегулятор Ofcom обвинил телеканал RT в нарушении правил вещания и наложил штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов. Минюст США обязал этот же телеканал признать себя иностранным агентом. При этом все знают о войнах Трампа с Twitter и Facebook. Никого из наших неполживцев это не смущает.
Григорий Азаренок:
Все наши соседи и не думают либеральничать со СМИ. В Украине запрещены российские телеканалы, издания, книги, созданы черные списки невъездных. В Эстонии закрыто вещание издания Sputnik. Но когда наши демократы смотрят в ту сторону, то сразу надевают розовые очки и ничего этого не замечают.
Председатель Белтелерадиокомпании: мне написали что-то типа ты при новой власти найдёшь себе применение
Григорий Азаренок:
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Хорошо, чтобы каждый журналист всегда держал в голове эту блестящую фразу Тютчева.