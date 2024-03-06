Двое суток под миномётным обстрелом. История подвига Прохора Лемешонка. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш зритель. Я, Лемешенок Ирина Сергеевна, внучка героя Великой Отечественной войны Лемешонка Прохора Миновича. Мой дедушка родился 9 февраля 1902 года в Брянской области России и по национальности русский.

Фото предоставлено Ириной Лемешонок

Во время Великой Отечественной защищал нашу Беларусь в Гомельской области и остался жить в Беларуси после окончания войны. Женился на моей бабушке-белоруске Татурской Евгении Фоминичне и проживал до конца жизни в Могилевской области, в городе Чаусы. О подвигах и наградах Прохора Миновича мне рассказывали родные в детстве, и достоверность информации подтвердилась в источнике «Память народа».

Фото предоставлено Ириной Лемешонок