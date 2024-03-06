Двое суток под миномётным обстрелом. История подвига Прохора Лемешонка. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш зритель.
Я, Лемешенок Ирина Сергеевна, внучка героя Великой Отечественной войны Лемешонка Прохора Миновича. Мой дедушка родился 9 февраля 1902 года в Брянской области России и по национальности русский.
Фото предоставлено Ириной Лемешонок
Во время Великой Отечественной защищал нашу Беларусь в Гомельской области и остался жить в Беларуси после окончания войны. Женился на моей бабушке-белоруске Татурской Евгении Фоминичне и проживал до конца жизни в Могилевской области, в городе Чаусы.
О подвигах и наградах Прохора Миновича мне рассказывали родные в детстве, и достоверность информации подтвердилась в источнике «Память народа».
Фото предоставлено Ириной Лемешонок
Рядовой Лемешонок, выполняя боевое задание 21.02.44 года по овладению большаком Корма-Петровичи, показал себя храбрым и решительным бойцом. Когда рота заняла большак и перешла к обороне рядовой, Лемешонок находился 2 суток в самых трудных условиях под сильным обстрелом ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометный огнем. Противник переходил несколько раз в контратаку, но Лемешонок ни шагу не отступил назад, унушал своим личным примером и подвигами своих товарищей. Противник предпринял 3 контратаки, все атаки были отбиты. Лемешонок уничтожил из своего личного оружия до 5 гитлеровцев (находится в строю). Достоин правительственной награды Ордена Славы III степени.
После войны дедушка работал учителем истории в школе города Чаусы Могилевской области до самой пенсии. Удивительно, но мой дедушка на протяжении своей жизни одет был в галифе и гимнастерку, сапоги. О Великой Отечественной войне рассказывал всем на протяжении всей своей жизни.
Умер дедушка 13 марта 1988 года. Я горжусь своим дедом, Героем Великой Отечественной войны!
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!