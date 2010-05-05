Двое неизвестных взорвали гранату в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге

В результате взрыва гранаты в одном из магазинов в Санкт-Петербурге пострадали два человека, сообщают информагентства.

У женщины сотрясение мозга, мужчина получил осколочное ранение ноги.

Инцидент произошел в магазине «Халяль», торгующем продуктами для мусульман. Он расположен в Петроградском районе города, неподалеку от мечети около станции метро «Горьковская».

По предварительным данным, двое молодых мужчин бросили гранату Ф-1 в дверь магазина и скрылись. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия работает милиция, территория вокруг здания оцеплена. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» УК РФ. Следователи отрабатывают различные версии случившегося, связанные как с предпринимательской деятельностью, так и с экстремистскими мотивами.

За последние годы в Петербурге было совершено несколько взрывов, в организации которых были обвинены местные националистические группировки, пишет БЕЛТА.