Двое наркозакладчиков задержаны в Минске

Новости Беларуси. В Минске при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое наркозакладчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них при себе и в тайниках правоохранители обнаружили более 100 граммов опасного наркотического вещества мефедрона и несколько разовых доз гашиша.