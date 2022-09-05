Двое наркозакладчиков задержаны в Минске

Новости Беларуси. В Минске при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое наркозакладчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое наркозакладчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У них при себе и в тайниках правоохранители обнаружили более 100 граммов опасного наркотического вещества мефедрона и несколько разовых доз гашиша.
Дмитрий Шолох, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска:
Мужчины сообщили милиционерам, что проработали наркокурьерами всего две недели. Также установлено, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
В отношении наркокурьеров возбуждено уголовное дело – незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.