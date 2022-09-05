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Двое наркозакладчиков задержаны в Минске

05 сентября 2022 09:56
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Новости Беларуси. В Минске при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое наркозакладчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое наркозакладчиков задержаны в Минске-1

У них при себе и в тайниках правоохранители обнаружили более 100 граммов опасного наркотического вещества мефедрона и несколько разовых доз гашиша.

Двое наркозакладчиков задержаны в Минске-4

Дмитрий Шолох, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска:
Мужчины сообщили милиционерам, что проработали наркокурьерами всего две недели. Также установлено, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В отношении наркокурьеров возбуждено уголовное дело – незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

# Наркотики # общество # Дмитрий Шолох # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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