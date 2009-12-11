Двое мозырян «украли» интернет-услуг на Br20 млн.

Двое 19-летних жителей Мозыря в течение полугода имели бесплатный доступ в интернет, взломав пароли и логины около 100 законных пользователей по всей стране.

Оба фигуранта являются учащимися профессионально-технических училищ. Используя программное обеспечение, они обходили компьютерную систему защиты пользователей, после чего, получив доступ к паролю и логину, бесплатно пользовались интернетом. По информации следствия, в результате подобных действий пострадали около 100 пользователей разных регионов страны, а провайдеру этих услуг был нанесен ущерб в размере Br20 млн.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». По этим фактам проводится расследование, сообщает БЕЛТА.