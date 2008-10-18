Движение всех видов транспорта на некоторых улицах столицы в эти дни будет закрыто

Это связано с проведением республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" и выполнением ремонтных работ. Так сегодня и завтра закрывается движение по улице Пономаренко на участке от улицы Гурского до улицы Тимошенко. Завтра с 9-ти до 16-ти – проспект Машерова, на участке от Победителей до улицы Даумана. А до полудня будет закрыто движение по проспекту Независимости в районе перекрёстка проспект Машерова-проспект Независимости-улица Козлова.