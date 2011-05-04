Движение транспорта в Минске изменяется 4, 5 и 6 мая из-за роты почетного караула

Сводная рота почетного караула в преддверии Дня Победы начинает тренировки.

С 21.45 до полуночи полностью закрывается движение по проспекту Независимости от улицы Энгельса до Козлова. Автобусы № 100, 515, 18, 39, 57 поедут вечером по объездным маршрутам в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования.

Выступление роты почетного караула белорусы всегда ждут с особой гордостью. И поэтому тренировки также собирают немало зрителей. Военнослужащие каждый год удивляют своей слаженностью, четкостью и мастерством. А к 9 мая, как правило, готовят новые элементы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».