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Движение транспорта в Минске изменяется 4, 5 и 6 мая из-за роты почетного караула

04 мая 2011 06:52
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Сводная рота почетного караула в преддверии Дня Победы начинает тренировки.

С 21.45 до полуночи полностью закрывается движение по проспекту Независимости от улицы Энгельса до Козлова. Автобусы № 100, 515, 18, 39, 57 поедут вечером по объездным маршрутам в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов по пути следования.

Выступление роты почетного караула белорусы всегда ждут с особой гордостью. И поэтому тренировки также собирают немало зрителей. Военнослужащие каждый год удивляют своей слаженностью, четкостью и мастерством. А к 9 мая, как правило, готовят новые элементы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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