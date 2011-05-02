Движение транспорта на Радуницу в Минске

В Беларуси верующие готовятся к Радунице. Пасхальный день поминовения усопших в нынешнем году приходится на 3 мая.

Завтра по всей стране к местам захоронений будут организованы дополнительные маршруты. Так в Минске, доехать до Северного, Колодищанского, Михоновичского и Западного кладбищ можно будет экспрессным автобусом. К Чижовскому пустят скоростной, а на кладбище Королев Стан — пригородный. Оплата во многих из них будет взиматься одновременно за поездку в прямом и обратном направлениях.

Между тем, коррективы в движение транспорта уже действуют вблизи Северного кладбища Минска. Так, на подъезде к нему с автодороги Минск-Калачи-Мядель организовано одностороннее движение. Транспорт, подъезжающий со стороны МКАД в деревне Цна, направляют в объезд по автотрассе Дубовляны-Боровляны-Королев Стан. Припарковать автомобили можнона правой обочине дороги Колодищи-Заславль и гостевых стоянках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».