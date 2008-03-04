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Движение на столичных автомагистралях под контролем молодых инспекторов

04 марта 2008 18:26
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Сегодня 70 студентов республиканского союза молодежи получили фирменные удостоверения. Сразу после торжественной части дружинники ГАИ приступили к практике. Совместный маршрут патрулирования на этот раз проходил в оживленном столичном районе. Молодые инспекторы следили за порядком на нерегулируемых пешеходных переходах. Сотрудники милиции отмечают, в последние годы популярность этого общественного движения растет и сейчас в стране насчитывается более 25 тысяч юных последователей ГАИ.
# общество

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