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Движение на 14-м км трассы Минск-Витебск будет полностью ограничено в обоих направлениях

10 декабря 2009 08:39
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Вблизи деревни Боровляны на 14-м км трассы Минск-Витебск сегодня с 20.30 до 22.00 будет перекрыто движение в связи с проведением следственного эксперимента. Эксперимент будет проведен непосредственно на месте совершения ДТП - у перекрестка перед съездом на деревню Боровляны на полосе движения по направлению к Витебску. Однако движение будет полностью ограничено в обоих направлениях: и на Витебск, и на Минск.

Госавтоинспекция приносит автовладельцам свои извинения за временные неудобства и рекомендует планировать время и маршруты своих поездок с учетом этой информацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома.

# общество

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